  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

NCR Gerente de Proyecto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Proyecto in Israel en NCR totaliza ₪396K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NCR. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Total por año
₪396K
Nivel
11
Base
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪20.5K
Años en la empresa
10 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en NCR?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en NCR in Israel está en una compensación total anual de ₪430,911. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NCR para el puesto de Gerente de Proyecto in Israel es ₪383,528.

