National Inventors Hall of Fame
    Acerca de

    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    http://www.invent.org
    Sitio Web
    1973
    Año de Fundación
    270
    Número de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

