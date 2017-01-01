Directorio de Empresas
Napino
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa
Principales Perspectivas
  • Contribuye con algo único sobre Napino que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, elegir equipos, cultura única, etc.).
    • Acerca de

    Napino is a prominent Indian supplier of automotive electronic products, specializing in advanced IoT solutions and innovative electronics for major automobile manufacturers.

    http://www.napino.com
    Sitio Web
    1997
    Año de Fundación
    1,500
    # de Empleados
    $250M-$500M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Aprende Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio apply.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Napino

    Empresas Relacionadas

    • Roblox
    • Databricks
    • Microsoft
    • Intuit
    • Facebook
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos