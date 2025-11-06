Directorio de Empresas
Mozilla
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Canada

Mozilla Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Mozilla varía de CA$157K por year para P2 a CA$304K por year para P5. El paquete de compensación mediano year in Canada totaliza CA$179K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mozilla. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Software Engineer 1(Nivel de Entrada)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
Senior Software Engineer
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en Mozilla?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Mozilla in Canada está en una compensación total anual de CA$303,821. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mozilla para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$176,237.

