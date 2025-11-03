Directorio de Empresas
Moxa
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Moxa Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Taiwan en Moxa totaliza NT$1.29M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Moxa. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total por año
NT$1.29M
Nivel
hidden
Base
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bono
NT$374K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Moxa?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Redes

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Moxa in Taiwan está en una compensación total anual de NT$2,040,886. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Moxa para el puesto de Ingeniero de Software in Taiwan es NT$1,159,915.

