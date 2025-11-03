Directorio de Empresas
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Moveinsync Technology Solutions totaliza ₹1.54M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Moveinsync Technology Solutions. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.54M
Nivel
SDE 1
Base
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹220K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Moveinsync Technology Solutions?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Moveinsync Technology Solutions in India está en una compensación total anual de ₹2,448,298. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Moveinsync Technology Solutions para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,429,116.

