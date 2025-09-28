Directorio de Empresas
Monsters Aliens Robots Zombies
Monsters Aliens Robots Zombies Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Canada en Monsters Aliens Robots Zombies varía de CA$105K a CA$144K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Monsters Aliens Robots Zombies. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

CA$114K - CA$135K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$105KCA$114KCA$135KCA$144K
Rango Común
Rango Posible

CA$227K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Monsters Aliens Robots Zombies?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Monsters Aliens Robots Zombies in Canada está en una compensación total anual de CA$143,981. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Monsters Aliens Robots Zombies para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$105,168.

