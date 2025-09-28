Directorio de Empresas
Momentive.ai
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Servicio al Cliente

  • Todos los Salarios de Servicio al Cliente

Momentive.ai Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Momentive.ai varía de $51.7K a $72K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$55.4K - $65.2K
United States
Rango Común
Rango Posible
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Servicio al Cliente contribuciones en Momentive.ai para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Momentive.ai, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Servicio al Cliente ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Servicio al Cliente na Momentive.ai in United States é uma remuneração total anual de $71,955. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Momentive.ai para a função de Servicio al Cliente in United States é $51,660.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Momentive.ai

Empresas Relacionadas

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos