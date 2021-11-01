Directorio de Empresas
Mollie
Mollie Salarios

El salario de Mollie varía de $57,450 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $149,235 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mollie. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $149K
Analista de Datos
$57.4K

Científico de Datos
$92.7K
Marketing
$81K
Gerente de Proyecto
$101K
Analista de Ciberseguridad
$110K
Gerente de Programa Técnico
$114K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Mollie es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $149,235. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mollie es $101,241.

