MOD Salarios

El salario de MOD varía de $32,017 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $149,250 para un Ingeniero Biomédico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MOD. Última actualización: 10/18/2025

Ingeniero Biomédico
$149K
Ingeniero de Hardware
$36.5K
Gerente de Proyecto
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Ingeniero de Software
$32K
Gerente de Ingeniería de Software
$96K
Arquitecto de Soluciones
$85.2K
Gerente de Programa Técnico
$87.3K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en MOD es Ingeniero Biomédico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $149,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MOD es $87,262.

