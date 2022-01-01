Directorio de Empresas
Mirantis
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Mirantis Salarios

El salario de Mirantis varía de $72,360 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior a $213,180 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mirantis. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $82.3K

Ingeniero de Redes

Recursos Humanos
$149K
Tecnólogo de la Información (TI)
$81.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Producto
$128K
Gerente de Programa
$129K
Ventas
$174K
Gerente de Ingeniería de Software
$129K
Arquitecto de Soluciones
$213K
Gerente de Programa Técnico
$72.4K
Redactor Técnico
$98.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Mirantis es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $213,180. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mirantis es $128,186.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Mirantis

Empresas Relacionadas

  • Buildium
  • Rescale
  • Built Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos