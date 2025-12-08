Directorio de Empresas
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in India en Mirafra Technologies varía de ₹1.46M a ₹2.03M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mirafra Technologies. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$18K - $21.8K
India
Rango Común
Rango Posible
$16.6K$18K$21.8K$23.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Mirafra Technologies?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Mirafra Technologies in India está en una compensación total anual de ₹2,033,965. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mirafra Technologies para el puesto de Ventas in India es ₹1,455,337.

