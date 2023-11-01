Directorio de Empresas
Minor International
Minor International Salarios

El salario de Minor International varía de $10,256 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $37,978 para un Analista de Datos en el extremo superior.

$160K

Contador
$10.3K
Asistente Administrativo
$10.6K
Analista de Datos
$38K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Minor International es Analista de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $37,978. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Minor International es $10,570.

