Miltenyi Biotec Salarios

El salario de Miltenyi Biotec varía de $48,860 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $147,758 para un Ingeniero Biomédico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Miltenyi Biotec. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Asistente Administrativo
$48.9K
Ingeniero Biomédico
$148K
Legal
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Producto
$118K
Gerente de Proyecto
$76.7K
Ingeniero de Software
$104K
Gerente de Programa Técnico
$109K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Miltenyi Biotec es Ingeniero Biomédico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $147,758. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Miltenyi Biotec es $109,140.

