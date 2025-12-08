Directorio de Empresas
Milliman
Milliman Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Milliman varía de $119K a $169K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Milliman. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$134K - $153K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$134K$153K$169K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Milliman?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Milliman está en una compensación total anual de $168,740. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Milliman para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $118,690.

Otros Recursos

