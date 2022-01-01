Directorio de Empresas
MicroStrategy
MicroStrategy Salarios

El salario de MicroStrategy varía de $107,100 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $320,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MicroStrategy. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $320K
Asistente Administrativo
$141K

Analista de Negocios
$129K
Científico de Datos
$225K
Diseñador de Producto
$107K
Gerente de Producto
$286K
Gerente de Proyecto
$200K
Ventas
$209K
Ingeniero de Ventas
Median $263K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en MicroStrategy es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $320,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MicroStrategy es $208,950.

