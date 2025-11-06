Directorio de Empresas
Microsoft
  Salarios
  Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Greater Richmond, VA Area

Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Greater Richmond, VA Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Richmond, VA Area en Microsoft varía de $165K por year para 59 a $198K por year para 61. El paquete de compensación mediano year in Greater Richmond, VA Area totaliza $166K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SDE
59(Nivel de Entrada)
$165K
$124K
$30.1K
$10.4K
60
$ --
$ --
$ --
$ --
SDE II
61
$198K
$140K
$34.5K
$23K
62
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 9 Más Niveles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero Cripto

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Ingeniero de Sistemas

Ingeniero de Software de Videojuegos

Defensor de Desarrolladores

Científico de Investigación

Investigador de IA

Ingeniero de IA

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Microsoft in Greater Richmond, VA Area está en una compensación total anual de $226,015. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Microsoft para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Richmond, VA Area es $174,071.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Microsoft

