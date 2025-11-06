La compensación de Ingeniero de Software in Bucharest Metropolitan Area en Microsoft varía de RON 294K por year para 59 a RON 527K por year para 64. El paquete de compensación mediano year in Bucharest Metropolitan Area totaliza RON 373K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Sometimes a 5 year schedule
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero iOS
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero de Software de Seguridad
Ingeniero DevOps
Ingeniero de Confiabilidad del Sitio
Ingeniero Cripto
Ingeniero de Software de Realidad Virtual
Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de Software de Videojuegos
Defensor de Desarrolladores
Científico de Investigación
Investigador de IA
Ingeniero de IA