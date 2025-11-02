Directorio de Empresas
Mercury
Mercury Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Mercury varía de $113K a $155K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$123K - $146K
United States
Rango Común
Rango Posible
$113K$123K$146K$155K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cronograma de Adquisición

16.67%

AÑO 1

16.67%

AÑO 2

16.67%

AÑO 3

16.67%

AÑO 4

16.67%

AÑO 5

16.67%

AÑO 6

Tipo de Acciones
RSU

En Mercury, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 6 años:

  • 16.67% se adquiere en el 1st-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 4th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 5th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se adquiere en el 6th-AÑO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Mercury in United States está en una compensación total anual de $155,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercury para el puesto de Reclutador in United States es $113,400.

