En Mercury, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 6 años:

16.67 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 16.67 % anual )

16.67 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 16.67 % anual )

16.67 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 16.67 % anual )

16.67 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 16.67 % anual )

16.67 % se adquiere en el 5th - AÑO ( 16.67 % anual )