Mercari
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Mercari Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Japan en Mercari varía de ¥7.47M por year para MG1 a ¥14.2M por year para MG4. El paquete de compensación mediano year in Japan totaliza ¥12.22M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG1
(Nivel de Entrada)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Mercari in Japan está en una compensación total anual de ¥16,765,390. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Ingeniero de Software in Japan es ¥9,775,247.

Otros Recursos