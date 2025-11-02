Mercari Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Japan en Mercari totaliza ¥16.22M por year para MG4. El paquete de compensación mediano year in Japan totaliza ¥16.44M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Compensación Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG4 ¥16.22M ¥12.86M ¥747K ¥2.61M Ver 2 Más Niveles

+ ¥8.67M + ¥13.3M + ¥2.99M + ¥5.23M + ¥3.29M Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( JPY ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿RH / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Adquisición Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Mercari ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.