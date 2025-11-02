Mercari Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Japan en Mercari varía de ¥8.22M a ¥11.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio ¥8.81M - ¥10.37M Japan Rango Común Rango Posible ¥8.22M ¥8.81M ¥10.37M ¥11.45M Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Mercari ?

