La compensación total promedio de Científico de Datos in Japan en Mercari varía de ¥8.22M a ¥11.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Rango Común
Rango Posible
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Mercari in Japan está en una compensación total anual de ¥11,448,013. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Científico de Datos in Japan es ¥8,219,087.

