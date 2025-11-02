Directorio de Empresas
Mercari
La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in India en Mercari varía de ₹15.76M a ₹21.58M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

₹17.07M - ₹20.26M
India
Rango Común
Rango Posible
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Jefe de Gabinete en Mercari in India está en una compensación total anual de ₹21,576,576. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Jefe de Gabinete in India es ₹15,760,281.

