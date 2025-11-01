Directorio de Empresas
Melio Payments
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Melio Payments Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in Israel en Melio Payments varía de ₪202K a ₪288K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Melio Payments. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₪232K - ₪271K
Israel
Rango Común
Rango Posible
₪202K₪232K₪271K₪288K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista Financiero contribuciones en Melio Payments para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Melio Payments, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista Financiero ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Melio Payments in Israel está en una compensación total anual de ₪288,493. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Melio Payments para el puesto de Analista Financiero in Israel es ₪202,192.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Melio Payments

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos