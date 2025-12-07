Meituan Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in China en Meituan varía de CN¥403K a CN¥587K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Meituan. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $64.9K - $73.9K China Rango Común Rango Posible $56.5K $64.9K $73.9K $82.3K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Hardware contribuciones en Meituan para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Meituan ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Hardware ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.