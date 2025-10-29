La compensación de Ingeniero de Software in Spain en Medallia totaliza €83.1K por year para Staff Engineer. El paquete de compensación mediano year in Spain totaliza €83.2K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Medallia. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***