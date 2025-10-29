La compensación de Gerente de Producto in United States en McKinsey varía de $205K por year para Product Manager a $238K por year para Principal. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $217K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
