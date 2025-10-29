Directorio de Empresas
McKinsey
McKinsey Consultor de Gestión Salarios

La compensación de Consultor de Gestión in United States en McKinsey varía de $121K por year para Business Analyst a $388K por year para Partner. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $245K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Últimas Contribuciones de Salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en McKinsey?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en McKinsey in United States está en una compensación total anual de $451,254. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en McKinsey para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $247,500.

