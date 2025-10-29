Directorio de Empresas
McKinsey
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

McKinsey Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in United States en McKinsey totaliza $130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
McKinsey
Business Intelligence Analyst
San Francisco, CA
Total por año
$130K
Nivel
Business Analyst
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en McKinsey in United States está en una compensación total anual de $197,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en McKinsey para el puesto de Analista de Datos in United States es $120,000.

