El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Germany en MBition totaliza €110K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MBition. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
MBition
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Total por año
€110K
Nivel
-
Base
€91.3K
Stock (/yr)
€0
Bono
€18.6K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp
16 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en MBition?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en MBition in Germany está en una compensación total anual de €110,505. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MBition para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Germany es €109,934.

