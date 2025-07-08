Directorio de Empresas
Marquistech
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Marquistech Salarios

El salario de Marquistech varía de $22,854 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $79,855 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Marquistech. Última actualización: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Hardware
$79.9K
Ingeniero de Software
$22.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Marquistech es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $79,855. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Marquistech es $50,166.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Marquistech

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Netflix
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos