ManTech Salarios

El salario de ManTech varía de $61,690 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $216,240 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ManTech. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $120K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
Median $125K
Analista de Ciberseguridad
Median $130K

Arquitecto de Soluciones
Median $143K
Científico de Datos
Median $148K
Gerente de Programa Técnico
Median $144K
Tecnólogo de la Información (TI)
$181K
Diseñador de Producto
$79.6K
Gerente de Programa
$216K
Gerente de Proyecto
$196K
Reclutador
$61.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$145K
