Manjushree Technopack
    Acerca de

    Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.

    manjushreeindia.com
    Sitio Web
    1983
    Año de Fundación
    5,000
    Número de Empleados
    $1B-$10B
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

