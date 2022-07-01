MAJORITY Salarios

El salario de MAJORITY varía de $66,665 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $103,317 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MAJORITY . Última actualización: 11/22/2025