MainStreet Salarios

El salario de MainStreet varía de $130,560 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $165,825 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MainStreet. Última actualización: 11/12/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Gerente de Producto
Median $155K
Diseñador de Producto
$131K
Ingeniero de Software
$166K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en MainStreet es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MainStreet es $155,000.

