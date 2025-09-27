Directorio de Empresas
Mailchimp
Mailchimp Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Canada en Mailchimp varía de CA$171K a CA$249K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

CA$197K - CA$224K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Mailchimp, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Mailchimp in Canada está en una compensación total anual de CA$249,443. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mailchimp para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$171,228.

