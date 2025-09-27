La compensación de Gerente de Producto in United States en Mailchimp varía de $180K por year para Product Manager II a $206K por year para Senior Product Manager. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $199K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Mailchimp, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)