Mailchimp
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Mailchimp Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Mailchimp totaliza $171K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Total por año
$171K
Nivel
Data Scientist II
Base
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Bono
$10K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Mailchimp?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Mailchimp, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $206,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Científico de Datos role in United States is $157,500.

