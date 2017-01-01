Directorio de Empresas
Mahanadi Coalfields
    • Acerca de

    Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.

    mahanadicoal.in
    Sitio Web
    1992
    Año de Fundación
    22,352
    Número de Empleados
    $1B-$10B
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

