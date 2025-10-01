Directorio de Empresas
Magna International
Magna International Ingeniero de Software Salarios en Romania

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Romania en Magna International totaliza RON 285K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magna International. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Total por año
RON 285K
Nivel
L3
Base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bono
RON 37.4K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Magna International?

RON 715K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Magna International in Romania sits at a yearly total compensation of RON 327,754. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Ingeniero de Software role in Romania is RON 273,872.

