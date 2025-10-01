Directorio de Empresas
Magic Leap
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • San Francisco Bay Area

Magic Leap Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Magic Leap varía de $160K por year para Associate Software Engineer a $330K por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in San Francisco Bay Area totaliza $181K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magic Leap. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Entry Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Magic Leap, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Magic Leap in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $330,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Magic Leap para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $180,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Magic Leap

Empresas Relacionadas

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos