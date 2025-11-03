Directorio de Empresas
MacPaw
MacPaw Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Ukraine en MacPaw totaliza UAH 2.37M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MacPaw. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total por año
UAH 2.37M
Nivel
L4
Base
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bono
UAH 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en MacPaw?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en MacPaw in Ukraine está en una compensación total anual de UAH 3,373,102. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MacPaw para el puesto de Ingeniero de Software in Ukraine es UAH 2,366,206.

