El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Machine Zone totaliza $220K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Machine Zone. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Machine Zone
Software Engineer
Palo Alto, CA
Total por año
$220K
Nivel
hidden
Base
$200K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Machine Zone?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Machine Zone in United States está en una compensación total anual de $465,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Machine Zone para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $210,000.

