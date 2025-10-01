La compensación de Ingeniero de Software in Ukraine en Luxoft varía de UAH 1.42M por year para L2 a UAH 3.18M por year para L5. El paquete de compensación mediano year in Ukraine totaliza UAH 1.78M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
