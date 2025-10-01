La compensación de Ingeniero de Software in Romania en Luxoft varía de RON 93.2K por year para L1 a RON 249K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Romania totaliza RON 142K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
