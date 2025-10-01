La compensación de Ingeniero de Software in Munich Metro Region en Luxoft varía de €56.5K por year para L2 a €68.5K por year para L3. El paquete de compensación mediano year in Munich Metro Region totaliza €69.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
