Luxoft
Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Mexico

La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en Luxoft varía de MX$30.1K por year para L1 a MX$62K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Mexico totaliza MX$53.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
MX$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Luxoft in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Ingeniero de Software role in Mexico is MXMX$53,880.

Otros Recursos