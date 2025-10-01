La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en Luxoft varía de $121K por year para L3 a $127K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Greater Los Angeles Area totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
