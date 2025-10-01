La compensación de Ingeniero de Software in Greater Cairo en Luxoft totaliza EGP 25K por year para L2. El paquete de compensación mediano year in Greater Cairo totaliza EGP 25K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
